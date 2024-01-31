Для цього треба буде внести зміни до статті 19 закону про державну службу.

Новий законопроект про мобілізацію від Кабміну пропонує ввести вимогу для людей, які вперше влаштовуються на державну службу. Зокрема, на роботу прийматимуть лише тих, хто має базову загальновійськову підготовку чи проходив військову службу. Виключення становлять непридатні до служби особи.

Як вказується у тексті законопроекту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку" на сайті Верховної Ради, для цього треба буде внести зміни до статті 19 закону про державну службу.

"На державну службу не може вперше вступити особа чоловічої статі віком до 60 років, яка не пройшла базову загальновійськову підготовку або військову службу, крім осіб, звільнених від проходження базової військової служби відповідно до статті 18 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" або визнаних за станом здоров’я непридатними до проходження військової служби", - вказується у документі.

Відео дня

Новий законопроект про мобілізацію - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 30 січня 2024 року Кабмін передав до ВР оновлену версію законопроекту про мобілізацію. У парламенті документ представлятимуть міністр оборони Рустем Умєров та головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний.

Згідно з новим законопроектом, до обов'язків громадян щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації входитиме реєстрація електронного кабінету. Повістка може бути надіслана через електронний кабінет, днем її вручення вважатимуть той, коли ТЦК отримав повідомлення про її доставку.

При цьому ухилянтам заборонять виїзд за кордон. Також можуть арештувати їхні активи.

Законопроект серед іншого пропонує дозволити призивати на військову службу чиновників та правоохоронців. Бронювання матимуть голови міських та селищних, територіальних громад. А ось військовозобов'язані в органах місцевого самоврядування матимуть бронювання у розмірі 50% від штату.

Вас також можуть зацікавити новини: