Реєстрацію електронного кабінету хочуть зробити обов'язковою.

Згідно з новим проектом закону про мобілізацію, в Україні будуть надсилати повістки про виклик до Територіального центру комплектування і соціальної підтримки в електронний кабінет призовника.

У статті 22 зазначається, що до обов'язків громадян щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації входитиме реєстрація електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста.

Так, військовозобов’язані протягом 60 днів з дати початку проведення мобілізації мають уточнити свої облікові дані через центри надання адміністративних послуг, або електронний кабінет, або ТЦК.

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В документі зазначається, що повістка може бути надіслана через електронний кабінет, днем її вручення вважитимуть той, коли ТЦК отримала повідомлення про її доставку. Якщо повістку надіслали пізніше 17:00, вона вважатиметься врученою у наступний робочий день.

Громадянин має повідомити ТЦК про причини неприбуття за повісткою протягом трьох діб. Поважними причинами визнаються:

перешкода стихійного характеру, хвороба, дії Росії або інші обставини, які позбавили його можливості особисто прибути у зазначені пункт і строк;

смерть його близького родича (батьків, дружини (чоловіка), дитини, рідних брата, сестри, діда, баби) або близького родича його дружини (чоловіка).

Що ще відомо про новий проект закону:

Ввечері Кабмін передав до Верховної Ради нову версію законопроекту про мобілізацію. У ньому пропонується скасувати строкову службу, звільнити від військової служби людей з інвалідністю всіх груп, а також виключити право на відстрочку від призову держслужбовців.

Також опубліковано перелік обмежень, які можуть запроваджувати проти ухилянтів. Серед них накладення арешту на банківські рахунки.

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