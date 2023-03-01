Якщо з’явиться оперативна потреба це зробити, то такий крок буде виконаний.

На цей час рішення про відведення українських військ з Бахмута немає. Як повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий у коментарі CNN, таке рішення все ж таки може бути ухвалено, однак це залежить від ситуації.

"Якщо ми бачимо, що загроза нашому особовому складу і нашій оперативній обстановці є більшою, ніж необхідність утримувати територію, ми зробимо це (відведемо війська – ред.), але робимо це організовано, без паніки", – сказав речник.

Череватий додав, що рішення щодо відходу ухвалюється на засіданні Штабу, однак після відповідної заяви командування.

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"Тільки командування бачить, наскільки така необхідність є в цій ситуації. А потім на засіданні штабу приймається відповідне рішення", – додав він.

Актуальна ситуація на Бахмутському напрямку: що відомо

Вчора, 28 лютого, Володимир Зеленський повідомив, що інтенсивність боїв біля Бахмута зростає.

Натомість у Міноборони повідомили, що на Бахмутський напрямок, котрий залишається найгарячішою ділянкою фронту, відправили підкріплення. Це рішення ухвалив генерал Сирський після візиту до міста.

У Генштабі розповіли, що ворог продовжує тиснути на Бахмут. Окрім цього наступає і на інших напрямках.

У 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді "Едельвейс" розповіли, як діють росіяни на Бахмутському напрямку.

Водночас у Бахмуті продовжують "утилізовувати" членів ПВК "Вагнер". У бій пішов уже кістяк військової компанії, адже "зеки" практично закінчилися.

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