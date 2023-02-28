Зараз відбувається підготовка повернення українських воїнів до активних дій, зазначив він.

Президент України Володимиро Зеленський наголошує, що інтенсивність боїв біля Бахмута наростає, але підготовка українських військових для звільнення окупованих Росією земель триває.

Як сказав глава держави під час вечірнього звернення до українців, він провів сьогодні чергове засідання Ставки Верховного головнокомандувача в розширеному форматі. Зокрема, доповідали представники Головного управління розвідки, Міністерства оборони, Головнокомандувач Збройних сил України та командувачі напрямків.

Як сказав президент, "детально займаємося ситуацією на кожному з фронтових напрямків". "Найтяжче, як і раніше, – Бахмут і бої, що мають значення для захисту міста. Я наведу лише один приклад. Зараз Ставку ми проводимо доволі часто – мінімум двічі на тиждень. Минуле засідання було в четвер. І сьогодні генерал Сирський доповів, що від минулої Ставки лише на його напрямку близько 800 убитих ворогів. Росія взагалі не рахує людей, відправляючи їх на постійні штурми наших позицій. Інтенсивність боїв лише наростає", - повідомив Зеленський.

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Водночас глава держави подякував усім українським воїнам, які "попри цей божевільний тиск окупанта захищають наші позиції та знищують російську армію", а також кожному й кожній, хто підтримує українських воїнів.

"Звичайно, розглянули на Ставці й інші напрямки на Донбасі, також зони відповідальності угруповань "Таврія", "Одеса". Генерал Москальов доповів щодо ситуації навколо Херсона та в області. Понад 30 російських обстрілів Херсонської області за цю добу! Просто по вулицях, просто по людях. Мої співчуття усім, хто втратив рідних. За сьогодні вже четверо загиблих. Зробимо все, щоб придушити терористів", - заявив глава держави.

Крім того, командувач ОСУВ "Північ" генерал Сергій Наєв доповів щодо ситуації на півночі й по периметру кордону: "контроль над ситуацією – у наших сил".

Також на засіданні детально розглянули логістику для передової, покриття дефіцитів. "Готуємо повернення наших воїнів до активних дій заради звільнення нашої землі. Пам’ятаємо цю нашу цілком справедливу мету і щодня наближаємося до її реалізації. Україна буде вільною. Вся Україна", - наголосив Зеленський.

Бої за Бахмут

Як відомо, російські загарбницькі війська зосередили основні зусилля на оточенні українського Бахмута. Українські військовослужбовці героїчно тримають оборону.

Військовослужбовець 93-ї бригади "Холодний Яр" Андрій Бабичев розповів, що окупанти обстрілюють місто зі всіх видів озброєння, які мають. Він назвав ситуацію пекельною.

і кинув у бій найпідготовленіші підрозділи штурмовиків з ПВК "Вагнера".

За словами командувача Сухопутними військами Збройних Сил України генерал-полковника Олександра Сирського, російське командування кинуло в бій найпідготовленіші підрозділи штурмовиків з "Вагнера".

Сьгодні у Міністерстві оборони заявили, що відправили у Бахмут підкріплення.

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