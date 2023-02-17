Український президент наголосив, що це буде велика історична помилка Білорусі, якщо вона доєднається до російських терористів.

Високого ризику долучення Білорусі на боці Росії до війни проти України на сьогодні немає.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час онлайн-участі у Мюнхенській безпековій конференції. Зокрема, він відповів на запитання щодо того, чи може армія Білорусі почати наступ на боці Росії.

"Про Білорусь. Ми вважаємо, що на сьогодні ймовірності, високого ризику такого немає. Вони можуть піти з Білорусі, але це складно. По-перше, складно затягнути білоруських воїнів в їх склад (у склад наступальних сил РФ – УНІАН). Тому що білоруси, як ми розуміємо, не хочуть воювати проти України. Не хоче переважна більшість суспільства. Ми маємо цифри аналітичні – 80%. Тому дуже складно отримати підтримку Білорусі у цьому процесі, тому буде дуже складно їх затягнути", - зазначив Зеленський.

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Водночас, за його словами, Кремль буде намагатись це зробити. "Але я хочу сказати, що це буде велика помилка Білорусі. Велика історична помилка. Тому що одна справа, коли з їх території, з деяких аеропортів, які контролює Росія, летить авіація чи летять ракети, а інша справа - якщо ти свідомо йдеш в наступ і доєднуєшся до російських терористів. Бо ти в цей момент стаєш терористом. І тим самим робиш Білорусь частиною терористичного режиму Путіна і цієї загарбницької війни. І одночасно ти станеш суб’єктом майбутнього програшу, суду, трибуналу, відшкодування за все те, що Росія вже наробила і, на жаль, продовжує робити", - підкреслив український президент.

За словами Зеленського, також сил білоруського війська недостатньо, щоб вступати у війну. "І всі, хто прийдуть на нашу землю, точно не повернуться. І це не залякування. Ми говоримо, як воно є. Ми захищаємо себе, ми ні на кого не наступаємо", - сказав Зеленський.

Загроза наступу з боку Білорусі

Як відомо, нещодавно Александр Лукашенко заявив про готовність воювати з росіянами, якщо "хоч один солдат прийде на територію Білорусі вбивати". Також він закликав членів ОДКБ обрати свою позицію щодо війни в Україні.

Нещодавно Польща закрила кілька прикордонних переходів на кордоні з Білоруссю, а Франція закликала своїх громадян негайно залишити країну.

Повідомлялося, що Білорусь збирається будувати новий полігон та військове містечко поблизу кордону з Україною.

У Генеральному штабі Збройних Сил України повідомляли, що на білоруських полігонах тривають заходи бойової підготовки військ РФ.

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