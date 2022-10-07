За словами президента, вже розпочато підготовку до важливих подій, які заплановані на наступний тиждень, як в Україні, так і на міжнародному рівні.

Президент Володимир Зеленський припустив, що наступний тиждень буде "сильним" для української оборони.

Про це глава держави заявив у традиційному вечірньому відеозверненні.

"Сьогодні взяв участь у засіданні Європейської ради. Подякував нашим партнерам за восьмий санкційний пакет проти Росії і за всю підтримку для України, яка вже надається. Працюємо разом для того, щоб збільшити наші спільні можливості – усіх у Європі", - наголосив він.

Відео дня

Зеленський зазначив, що вже розпочато підготовку й до важливих подій, які заплановані на наступний тиждень, як в Україні, так і на міжнародному рівні.

"Буде сильний тиждень для нашої держави, буде сильний тиждень для нашої оборони", - підкреслив президент.

Контрнаступ ЗСУ: головні новини

Продовжується контрнаступ ЗСУ в Херсонській і в Харківській областях. 6 жовтя повідомлялося про звільнення 29 населених пунктів на півдні з початку цього місяця.

За словами речниці ОК "Південь" Наталії Гуменюк, на південний напрямок Росія вже перекинула свіжомобілізованих, які виконуватимуть роль гарматного м’яса. Ворог підтягує на цю ділянку фронту повітряно-десантні війська, оскільки розуміє, що бої будуть важкими, і триматися потрібно буде довго.

Наразі війська противника затиснуті між підрозділами ЗСУ і правим берегом Дніпра, заявила Гуменюк в ефірі українського телемарафону 6 жовтня.

За минулу добу на півдні українські війська ліквідували понад 100 окупантів, три склади з боєприпасами і, зокрема, багато гаубиць.

На Харківському напрямку наші війська просунулися у глибину оборони окупантів на 55 км. Також було звільнено 93 населених пункти та взято під контроль понад 2 тисячі 400 квадратних кілометрів Слобожанщини.

Тим часом продовжуються спроби наступу росіян на Донецькому напрямку. Відбито ворожі атаки в районах населених пунктів Виїмка, Бахмутське, Красна Гора, Бахмут, Майорськ, Андріївка, Первомайське, Веселе, Кам’янка, Побєда, Невельське, Новомихайлівка та Тернові Поди.

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