За словами президента, лише за тиждень українські війська звільнили від окупантів 776 кв. км території та 29 населених пунктів на сході.

Президент Володимир Зеленський заявив, що протягом тижня українські військові звільнили 776 квадратних кілометрів території та 29 населених пунктів на сході України.

Про це глава держави заявив у традиційному вечірньому відеозверненні.

"Лише протягом цього тижня наші воїни звільнили від російського псевдореферендуму 776 квадратних кілометрів території на сході нашої держави та 29 населених пунктів, зокрема шість на Луганщині", - зазначив він. Відео дня

За словами Зеленського, усього за час від початку цієї наступальної операції вже звільнено 2 тис. 434 квадратні кілометри української землі і 96 населених пунктів.

"І я хочу сьогодні відзначити бійців 92-ї окремої механізованої бригади, 80-ї окремої десантно-штурмової бригади і 25-ї окремої повітряно-десантної бригади за героїчні зусилля для звільнення української землі. Хороші результати є й на півдні України за цей тиждень – щодня звільняємо і там нашу землю і наших людей від псевдореферендуму. Обовʼязково дійдемо й до земель, які були окуповані Росією раніше", - наголосив президент.

Він подякував усім українським захисникам та захисницям, які це забезпечують.

Глава держави нагадав, що за 225 днів війни уже 29 тис. 887 українських воїнів відзначені державними нагородами, 178 воїнів удостоєні звання "Герой України".

"Такий масштаб мужності та героїзму наших бійців однозначно свідчить на користь того, що Україну не зупинити", - підкреслив він.

Зеленський також зауважив, що кожен з російських ударів та усі прояви російського терору – проти Запоріжжя, Харкова, Миколаєва, Донбасу та всіх інших територій України – "тільки доводять, що звільнення всієї української землі – це єдиний фундамент миру й безпеки для всіх українців".

Раніше заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що ЗСУ звільнили вже 2400 квадратних кілометрів на півдні з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Контрнаступ ЗСУ: новини

Продовжується контрнаступ ЗСУ в Херсонській і в Харківській областях. 6 жовтня повідомлялося про звільнення 29 населених пунктів на півдні з початку цього місяця.

За словами речниці ОК "Південь" Наталії Гуменюк, на південний напрямок Росія вже перекинула свіжомобілізованих, які виконуватимуть роль гарматного м’яса. Ворог підтягує на цю ділянку фронту повітряно-десантні війська, оскільки розуміє, що бої будуть важкими, і триматися потрібно буде довго.

Наразі війська противника затиснуті між підрозділами ЗСУ і правим берегом Дніпра, заявила Гуменюк в ефірі українського телемарафону 6 жовтня.

За минулу добу на півдні українські війська ліквідували понад 100 окупантів, три склади з боєприпасами і, зокрема, багато гаубиць.

На Харківському напрямку наші війська просунулися у глибину оборони окупантів на 55 км. Також було звільнено 93 населених пункти та взято під контроль понад 2 тисячі 400 квадратних кілометрів Слобожанщини.

Тим часом продовжуються спроби наступу росіян на Донецькому напрямку. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Виїмка, Красне, Бахмут, Майорськ, Веселе, Побєда, Невельське, Кам’янка та Тернові Поди.

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