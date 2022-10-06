За її словами, на південний напрямок Росія вже перекинула свіжомобілізованих, які виконуватимуть роль гарматного м’яса.

Російські окупанти усвідомлюють, що можуть потрапити у "котел" на півдні України.

Про це повідомила начальник об’єднаного координаційного штабу прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк на брифінгу.

Вона зазначила, що на південний напрямок Росія вже перекинула свіжомобілізованих, які виконуватимуть роль гарматного м’яса.

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"Вже є факти появи на ділянці нашої відповідальності так званих свіжомобілізованих. Не дуже "свіжих" по якості, але суто по часових показниках. Однак вони не дуже підготовлені і більше виконують роль гарматного м’яса", -сказала вона.

За її інформацією, російські окупанти в якості передових підрозділів основного особового складу, на який вони роблять ставку, використовують все ж таки повітряно-десантні війська, яких підтягнули туди чимало, оскільки розуміли, що бої будуть важкими, і триматися потрібно буде довго.

"Наразі вони розглядають тактику подальших дій, бо у них не так багато лишилось варіантів: вони затиснуті між нашими підрозділами і правим берегом Дніпра і усвідомлюють, що якщо будуть критично порушені їхні можливості перебратись на інший берег, то це однозначний "котел" і неможливість вийти звідти", - наголосила Гуменюк.

Вона додала, що Україна для збереження життя пропонує здаватися в полон.

Контрнаступ ЗСУ на Херсонському напрямку

Продовжується контрнаступ ЗСУ на півдні й сході України. За минулу добу захисники звільнили ще три населені пункти, повідомив у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський. Всього з початку жовтня бійці деокупували понад 400 квадратних кілометрів Херсонської області.

Просуваючись на південь, українські підрозділи відтіснили лінію фронту ще до 20 км вперед, головним чином роблячи успіхи на східному березі річки Інгулець і на західному березі річки Дніпро, але поки ще не погрожуючи головним російським оборонним позиціям, заявили у британській розвідці.

Водночас контрнаступ українців у Харківській області ще не досяг кульмінації і зараз просувається на Луганщину, констатували аналітики з Інституту вивчення війни.

5 жовтня українська авіація завдала понад 15 ударів по противнику. Підтверджено ураження 12 районів зосередження озброєння та військової техніки та знищено 4 ЗРК противника.

Через військові поразки росіяни вчергове атакували Запоріжжя, вибухи прогриміли й у Хмельницькій області.

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже 61 330 окупантів й тисячі одиниць ворожої техніки.

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