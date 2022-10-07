Для ударів по Запоріжжю та Миколаєву противник використав 4 БПЛА іранського виробництва Shahed-136.

Підрозділи Сил оборони України відбили ворожі атаки в районах 13 населених пунктів.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє в оперативній інформації станом на 18:00 щодо російського вторгнення.

В повідомленні сказано, що відбито ворожі атаки в районах населених пунктів Виїмка, Бахмутське, Красна Гора, Бахмут, Майорськ, Андріївка, Первомайське, Веселе, Кам’янка, Побєда, Невельське, Новомихайлівка та Тернові Поди.

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У повідомленні зазначається, що ворог веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

В Генштабі повідомляють, що окупанти обстрілюють позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснюють інженерне обладнання оборонних рубежів та позицій на окремих напрямках, та ведуть повітряну розвідку. Також обстрілюють цивільну інфраструктуру та помешкання мирних жителів.

В повідомленні сказано, що від ворожих ударів постраждали об’єкти та цивільне населення більш ніж 10 населених пунктів, серед яких - Рідкодуб, Гуляйпільське, Новоандріївка, Запоріжжя, Миколаїв, Славгород.

"Для ударів по населених пунктах Запоріжжя та Миколаїв противник використав 4 безпілотні літальні апарати іранського виробництва Shahed-136", - зазначають в Генштабі.

Також з мінометів та ствольної артилерії ворог стріляв в районах населених пунктів Сеньківка і Ясна Поляна Чернігівської області, а також Середина-Буда, Фотовиж, Бояро-Лежачі, Рижівка, Голишівське, Кияниця, Миропілля, Мезенівка та Славгород Сумської області.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках від ворожих обстрілів постраждала інфраструктура в районах Новоукраїнки, Павлівки, Нескучного, Червоного, Гуляйполя та Новополя.

На Південнобузькому напрямку вогневого впливу зазнали райони понад двадцяти населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення.

Успіхи ЗСУ за останню добу: що відомо

За минулу добу Збройні сили України потужно оновили статистику втрат Росії на війні проти нашої країни. Ліквідовано було близько 350 окупантів.

На півдні українські війська ліквідували понад 100 окупантів, три склади з боєприпасами і, зокрема, багато гаубиць.

На півдні українські зенітники знищили ударний вертоліт окупантів Ка-52 "Алігатор".

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