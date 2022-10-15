За його словами, Україна отримає вкрай необхідні боєприпаси для HIMARS та артилерії.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на черговий пакет військової допомоги від Сполучених Штатів.

Реакція президента з'явилася у Twitter.

"Щиро вдячний Джо Байдену та американському народу за черговий пакет безпекової допомоги для України у розмірі $725 млн. Ми отримаємо, зокрема, вкрай необхідні боєприпаси для HIMARS та артилерії. Чудовий подарунок до Дня захисників і захисниць України", - написав Зеленський.

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Він наголосив, що російський агресор буде переможений, Україна буде вільною.

Пакет допомоги від США

Сьогодні президент США Джо Байден оголосив про нову військову допомогу сумою 725 мільйонів доларів, яку буде передано для Збройних сил України.

Як повідомляється на сайті Петагону, у новому пакеті військової допомоги будуть:

Понад 200 багатоцільових транспортних засобів високої мобільності (HMMWV);

23 000 артилерійських снарядів калібру 155 мм;

500 високоточних 155-мм артилерійських снарядів;

5 тисяч артилерійських снарядів RAAM;

високошвидкісні протирадіолокаційні ракети HARM;

додаткові боєприпаси систем HIMARS.

5000 одиниць протитанкової зброї;

стрілецька зброя та понад 2 000 000 набоїв до стрілецької зброї;

медичне приладдя.

Раніше видання Reuters повідомляло, що США відправлять Україні боєприпаси і армійські вантажівки Humvee в рамках нового пакету допомоги на 725 млн доларів.

4 жовтня президент США Джозеф Байден оголосив про надання Україні нового пакету військової допомоги на суму 625 мільйонів доларів.

Зокрема, президент Байден пообіцяв продовжувати підтримувати Україну, коли вона захищається від російської агресії, стільки, скільки це буде потрібно.

Міністр оборони України Олексій Резніков зазначив, що новий пакет військової допомоги США допоможе ЗСУ ще ефективніше звільняти Україну від окупантів.

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