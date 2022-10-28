Якщо Україна поверне контроль над Каховською ГЕС, перекрити шлюз на вході в Північно-Кримський канал проблеми не складе.

Щоб перекрити подачу води з Дніпра Північно-Кримським каналом у нині окупований Крим, українським військовим потрібно взяти під контроль Каховську ГЕС.

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.

"Якщо ви подивитеся на карту, то побачите, що Північно-Кримський канал починається практично біля самої греблі Каховської ГЕС. Якщо ми будемо контролювати греблю, ми будемо контролювати вхід до Північно-Кримського каналу", - зазначив експерт.

Жданов пояснив, якщо Україна поверне контроль над Каховською ГЕС, перекрити шлюз на вході в Північно-Кримський канал проблеми не складе.

"Для цього не треба скидати воду. До речі всі ці вісім років канал був закритий шлюзи каналу були закриті. Більш того, просто для страховки ми побудували там монолітну дамбу як капітальну споруду трохи нижче в каналі для того, щоб якщо навіть шлюзи хтось відкриє або підірве, то дамба просто не пустить воду в канал. Так що ніяких проблем тут я не бачу. Якщо ми повернемо Каховську ГЕС, ми будемо контролювати і шлюз Північно-Кримського каналу. А побудувати дамбу до остаточного звільнення Криму для нас не проблема, тим більше досвід ми вже маємо", - розповів експерт.

Каховська ГЕС - загроза підриву росіянами

Каховська ГЕС розташована за 5 км від захопленої росіянами Нової Каховки. Забір води для розблокованого окупантами з початку вторгнення Північно-Кримського каналу проводиться саме в Каховському водосховищі.

Російські окупанти можуть підірвати греблю Каховської ГЕС і перекласти відповідальність за наслідки цієї техногенної катастрофи на Україну. За словами Володимира Зеленського, під загрозою затоплення можуть опинитися понад 80 населених пунктів включно з Херсоном.

Аналітики Американського Інституту вивчення війни вважають, що росіяни можуть спробувати підірвати дамбу Каховської гідроелектростанції, щоб прикрити свій відступ і перешкодити українським військам пересуватися вглиб Херсонської області.

Однак, за даними Головного управління розвідки Міноборони, російські загарбники станом на 26 жовтня не замінували Каховську гідроелектростанцію та дамбу настільки, щоб ці об'єкти можна було підірвати.

Нещодавно російські окупанти заявили, що скидають воду з Каховського водосховища. Це робиться нібито для зменшення масштабів збитків у разі руйнування греблі на Каховській ГЕС.

Каховське водосховище - нижня і остання за рахунком (шоста) ступінь у каскаді дніпровських водосховищ. Гідроелектростанція біля Нової Каховки забезпечує річне регулювання стоку Дніпра для того, щоб в південній частині України були електрика і вода.

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