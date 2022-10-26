З боку Росії можливі різні провокації, зазначив представник прес-служби ГУР Міноборони.

Російські загарбники станом на сьогодні не замінували Каховську гідроелектростанцію та дамби настільки, щоб об’єкти можна було підірвати.

РФ нехтує міжнародним правом та гуманітарними принципами, тому з її боку можливі різні провокації, розповів представник прес-служби Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

"Стосовно Каховської ГЕС, сьогодні... не проведені необхідні роботи, не замінована ГЕС і дамба настільки, щоб можна було зробити підрив", - сказав він.

Відео дня

Новини Херсонської області та загроза підриву Каховської ГЕС - найважливіше

Українська армія пішла в контрнаступ на різних напрямках наприкінці серпня. У Херсонській області станом на 21 жовтня деокупували 88 населених пунктів.

У жовтні російський генерал Сергій Суровікін, якого призначили командувати війною РФ проти України, стверджував, що українська сторона нібито готується бити по цивільних об'єктах у цьому регіоні.

Також він говорив, що будуть "складні рішення" військового керівництва Росії щодо Херсонської області. З окупованої території окупанти почали масово евакуювати людей та забирати різне майно. Посіпаки РФ везли речі в окупований Крим.

В американському Інституті вивчення війни вважають, що російська армія готується до здачі Києву значних територій Херсонської області.

Президент Володимир Зеленській попереджав, що супротивник замінував агрегати Каховської ГЕС і дамбу. За словами секретаря Ради безпеки і оборони України Олексія Данілова, загарбники можуть знищити агрегати гідроелектростанції.

Гідрогеолог, голова ради Національного екологічного центру Руслан Гаврилюк говорив, що у разі підриву Каховської ГЕС, в першу чергу, постраждають прибережні території лівого берега Дніпра.

Довідка УНІАН. Каховська ГЕС знаходиться під окупованим містом Нова Каховка Херсонської області. Відстань від міста до ГЕС становить 5 км.

Вас також можуть зацікавити новини: