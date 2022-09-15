У нас є досвід ведення бойових дій в умовах весняних дощів і холодів, зазначив експерт.

Збройні Сили України зможуть вести контрнаступ навіть восени і взимку. Холоди і морози не зупинять наших військових, адже РФ не можна давати "перепочинок".

Такою думкою поділився військовий експерт Олег Жданов.

Він відповів на запитання глядачів, яких цікавило, чи не "встане" техніка ЗСУ з настанням морозів. За словами Жданова, холоди ніяк не вплинуть на роботу наших військових.

"Техніка не встане, всі ці машини призначені і для експлуатації в умовах низьких температур. Навіть австралійські машини призначені для роботи в таких умовах... Головне завдання в цьому плані - своєчасно підготувати особовий склад... Згадайте, яких втрат зазнавала РФ, коли вони спали під Києвом, ночували в березні місяці. Скільки у них обморожень було",- додав експерт.

За словами Жданова, з настанням зими ЗСУ навіть стане "легше". Вся річ у тому, що завдяки морозам грунт стане твердим, техніці буде набагато легше проходити.

"У нас є досвід ведення бойових дій в умовах весняних дощів і холодів. Згадайте, ми почали відбиття збройного масованого вторгнення РФ в лютому... З настанням зими стане легше. Незважаючи на те, що температура буде нижче і будуть морози, але грунт промерзає і умови для техніки стають краще, і для піхоти в плані прохідності.", - вказав Жданов.

Експерт зазначив, що восени і взимку ми не можемо зупиняти контрнаступ. Вся справа в тому, що ворогові не можна давати час на відпочинок.

"А у нас ще й ситуація така, що ми не можемо зупинятися. Нам потрібно буде вести бойові дії, саме атакуючі, саме контрнаступаючі. Тому що не можна дати оперативну паузу, не можна дати перепочинок російським військам", - резюмував Жданов.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Жданов відповів, чи з'явилися в Україні танки Abrams.

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