Ворог удосконалює фортифікаційне обладнання на лівому березі Дніпра.

У звільнених населених пунктах Херсонської області українські військові проводять стабілізаційні заходи.

Водночас на лівобережжі окупанти посилюють оборону, йдеться у зведенні Генштабу.

"Противник удосконалює фортифікаційне обладнання оборонних рубежів на лівому березі Дніпра та намагається утримати тимчасово захоплені території", - вказують військові.

Звільнення Херсона

11 листопада український президент Володимир Зеленський підтвердив звільнення Херсона. Також деокуповано правий берег Херсонської області.

За даними командування, всього станом на 11 листопада ЗСУ звільнили від російських окупантів близько трьох тисяч квадратних кілометрів на півдні України. На деяких ділянках тривають пошуки російських військових, що розбіглися.

Секретар РНБО Олексій Данілов на тлі спроб Росії почати переговори заявив, що Україна не має наміру "заморожувати війну".

У Росії виведення військ з Херсона пояснили "маневрами" з метою зберегти боєздатність підрозділів і закріпитися на кращих позиціях. Протягом кількох місяців ЗСУ "кошмарили" окупантів на правобережжі, пошкоджуючи логістичні шляхи ЗС РФ.

У США звільнення Херсона назвали "видатною перемогою України". Як зазначив радник Білого дому Джейк Салліван, ця перемога має ширше стратегічне значення, оскільки зменшилась довгострокова загроза для Одеси та узбережжя Чорного моря.

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