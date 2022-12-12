Але поки офіційного підтвердження від Генштабу про вибухи немає.

Міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив про вибухи в окупованих Токмаку, Михайлівці та Мелітополі.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

"У рашистів чергова вечірня дискотека. З Токмаку, Михайлівки і передмістя Мелітополя повідомляють про вибухи. Чекаємо підтвердження від Генштабу", - написав він.

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Вибухи на Запоріжжі: як ЗСУ нищать росіян

Вже другий тиждень поспіль триває інтенсивне знищення російських угруповань на тимчасово окупованій території Запорізької області.

За минулий тиждень було знищено 20 військових угруповань окупантів, з початку цього тижня ліквідовано вже щонайменше 10.

7 грудня Генштаб інформував, що внаслідок вогневого ураження районів зосередження окупантів у районах міст Бердянськ, Токмак, Мелітополь, Енергодар, Дніпрорудне, Пологи та Василівка Запорізької області, втрати ворога становили близько 240 осіб пораненими.

10 грудня міський голова Мелітополя Іван Федоров заявив, що за попередніми підрахунками, у Мелітополі "підсмажилося" близько 200 російських окупантів.

Крім того, сьогодні стало відомо, що у Травневому поблизу Мелітополя і Пологах у Запорізькій області зафіксовано "прильоти" на бази російських окупантів.

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