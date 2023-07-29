Північна Корея вважається одним з небагатьох союзників Росії. Ракети, які використовували ЗСУ, вилучила для України одна дружня країна.

ЗСУ використовували для обстрілів російських позицій ракети, виготовлені в Північній Кореї.

Як пвідомляє Financial Times, північнокорейські снаряди для радянської РСЗВ Град використовували українські сили під Бахмутом. Як йдеться в матеріалі, більшість боєприпасів були виготовлені в КНДР в 1980-х і 1990-х роках.

Північнокорейські снаряди часто дають осічку або не вибухають. Боєприпаси вкрай ненадійні, проте захисникам України потрібна кожна ракета, яку вони можуть отримати.

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Як йдеться в матеріалі, оскільки Північна Корея вважається одним з небагатьох союзників Росії, навряд чи Пхеньян самостійно поставив ці боєприпаси Україні.

Українські військові розповіли, що ці ракети "вилучила з корабля" одна дружня країна. Більш детальну інформацію вони надати відмовилися.

Війна в Україні та позиція Північної Кореї

У Білому домі заявляли про факт передачі артилерійських снарядів Північною Кореєю Росії. Супутниковими знімками фіксувалися прибуття поїздів з КНДР на територію Росії.

У січні 2023 року Держдепартамент США повідомив про постачання в Росію зброї з боку КНДР.

У червні 2023 року Путін відкрив нафтовий кран для Північної Кореї в обмін на зброю проти України. Повідомлялося, що Росія поглиблює співпрацю між двома країнами, яке, за твердженням США, також включає відправку зброї з Пхеньяну, щоб допомогти Кремлю у війні проти України.

У липні 2023 року Міністерство оборони КНДР запросило російську делегаціюю на "святкування" 70-річчя закінчення Корейської війни.

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