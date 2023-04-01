Крім того, авіація завдала 10 ударів по районах зосередження ворога.

За минулу добу українські ракетні війська та артилерія уразили дев'ять районів зосередження російських окупантів та їхньої техніки. Про це йдеться у повідомленні на Facebook-сторінці Генерального штабу Збройних сил України щодо оперативної інформації станом на 06:00.

Зазначається, що авіація Сил оборони за минулу добу завдала 10 ударів по районах зосередження окупантів.

"Підрозділи ж ракетних військ і артилерії уразили дев'ять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, склад пально-мастильних матеріалів, два зенітно-ракетних комплекси, артилерійський підрозділ на вогневій позиції, а також станцію радіоелектронної боротьби", - йдеться у повідомленні.

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Війна в Україні - російські втрати

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували 173 360 окупантів, з них 460 за минулу добу.

На півдні ЗСУ знищили станцію РЕБ, танк і базу БПЛА окупантів. Під удар потрапив і склад боєприпасів протиповітряної оборони, польовий пункт боєпостачання та спостережний пункт ворога.

Своєю чергою, за тиждень воїни ВМС знищили 141 окупанта, танк, два мінометні розрахунки та чотири сховища з боєприпасами.

Вчора, 31 березня, ЗСУ показали кадри роботи ППО по "Шахедах" під час нічної атаки РФ. У кадр потрапила робота воїнів зенітного ракетного підрозділу та мобільних вогневих груп повітряного командування "Схід".

Березень 2023 року став рекордним місяцем зі знищення в Україні російських засобів протиповітряної оборони (ППО) з вересня 2022-го. У березні тільки Служба безпеки опублікувала кілька відео, на яких була відображена робота українського спецназу, який знищує російські ЗРК "ТОР-М2".

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