Також у Росії стверджують, що не залишили на правому березі "жодної одиниці військової техніки та озброєння".

Міноборони Росії заявляє про завершення відведення окупаційних військ з правобережжя Херсонської області.

Як заявив представник російського відомства на брифінгу 11 листопада, "втрат особового складу, озброєння, військової техніки російського угруповання військ при переході на лівий берег Дніпра немає".

Також у Росії стверджують, що не залишили на правому березі "жодної одиниці військової техніки та озброєння".

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Разом з тим у цій же заяві йдеться, що українські військові завдали по переправах 5 ударів HIMARS, а ЗС РФ нібито збили 28 американських ракет.

Вранці, 11 листопада, журналіст Денис Казанський показав у себе в Telegram наслідки ударів по російських переправах біля Антонівського мосту, які, за логікою ворога, були нібито під захистом російських ППО.

Контрнаступ ЗСУ на Херсонському напрямку

Днями ЗСУ відновили активне просування на Херсонському напрямку, разом з цим росіяни заявили про нібито заплановане відведення своїх військ з правого берега області.

Україна поки не бачить ознак того, що ворог вирішив попрощатися з обласним центром без боїв, зазначив після заяви генерала Суровікіна радник глави ОП Михайло Подоляк.

Крім того, за словами міністра оборони Олексія Резнікова, Росії знадобиться не менше тижня для виведення військ. За його даними, у Херсоні та області перебуває приблизно 40 тисяч окупантів.

У Генштабі, своєю чергою, підтвердили звільнення 12 населених пунктів, зазначивши, що ворог продовжує мінування доріг та цивільної інфраструктури, а також дообладнання системи оборонних рубежів.

На думку західних аналітиків, відступ російських військ дозволить звільнити Херсонську область до річки Дніпро найближчими днями або тижнями.

За даними Генштабу, на тлі успіхів ЗСУ на півдні ворог атакував українських захисників одночасно на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках. Обстрілювали позиції ЗСУ і на Новопавлівському та Запорізькому напрямках.

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