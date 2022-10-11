Повідомлення з'явиться тоді, коли таке оголошення буде достатньо безпечним для підрозділів, які їх звільнили, і для цивільного населення, яке намагатиметься повернутися.

У погодженні з президентом України Володимиром Зеленським готується офіційне повідомлення про звільнення чергових населених пунктів на півдні України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це начальниця об’єднаного координаційного штабу прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк сказала під час онлайн-брифінгу.

"Ми готуємо зараз офіційне повідомлення, яке буде виважене і погоджене з Верховним головнокомандувачем України, який зможе повідомити, які населені пункти вже вивільнені і можуть бути проголошені як такі, і (коли) це буде достатньо безпечно для підрозділів, які їх вивільнили, і для цивільного населення, яке намагатиметься повернутися туди", - сказала Гуменюк.

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Вона уточнила, що є позитивні новини про звільнення нових населених пунктів.

Контрнаступ ЗСУ на півдні

Збройні сили України продовжують відтісняти ворога на Херсонщині, де він вже змінює рубежі оборони на більш глибокі. Станом на 9 жовтня ЗСУ звільнили понад 1170 кв. км території на Херсонському напрямку.

У відповідь на успіхи ЗСУ Росія перекинула нашвидкоруч полк окупантів одразу на першу лінію в Херсонській та Миколаївській областях. Військовослужбовці противника, в кращому випадку, екіпіровані засобами захисту старого зразка, що призводить до численних втрат.

Росіяни знову вели штурм в напрямку Бахмута і Соледара, але були відкинуті ЗСУ. Такі дії окупантів, на думку британської розвідки, підкреслює негнучкий план операцій РФ, який досі підривав її наміри.

За словами глави Центру урядового зв'язку Великої Британії Джеремі Флемінга, Україна переламує ситуацію на війні проти "виснажених" російських сил. Армія РФ перебуває у виснаженому стані, а всі її попередні досягнення перетворюються на поразки.

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже 63 110 окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки. На півдні знищено десятки окупантів, ворожі гелікоптери й танки.

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