Багато часу піде на навчання армії і логістику техніки.

Знадобляться місяці, щоб передані Україні західні танки вплинули на хід війни з російськими військами. Важливу роль зіграє логістика, йдеться в матеріалі CNN.

Багато аналітиків кажуть, що Україні було б простіше дотримуватися одного типу танків, і саме тому рішення Німеччини пустити в бій Leopard таке важливе. У країн Заходу їх понад 4 тисячі одиниць.

Сучасні основні бойові танки - складне озброєння. Їхня ефективність на полі бою багато в чому зводиться до складних електронних і комп'ютерних систем, що лежать у їхній основі. Ці системи знаходять цілі і наводять на них основне знаряддя танка, відзначають аналітики.

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Технічне обслуговування танків, ремонт і поставка необхідних запчастин вимагає ретельної підготовки на всьому шляху від екіпажів до логістики.

Аналітик оборонної промисловості Ніколас Драммонд сказав, що німецькі танки були розроблені для обслуговування призовних армій, такими як українські, що дає Leopard перевагу перед Abrams і Challenger 2, які використовуються у Збройних силах США і Великої Британії.

За його словами, простіша конструкція Leopard допомагає знизити ймовірність помилок під час обслуговування. Наразі українська армія потребує швидкого навчання.

Разом з тим міністр закордонних справ Португалії Жоао Гомеш Кравіньо додав, що Leopard - "це дуже просунута техніка з технологічної точки зору, тому процес навчання займе кілька тижнів". "Після цього є логістичні перешкоди, які необхідно вирішити з союзниками, так що це займе два або три місяці" - додав він.

Танки для України - що відомо

Першою, хто офіційно підтвердив передачу для України танків західного зразка, виступила Велика Британія. Напередодні Лондон погодився поставити ЗСУ 14 одиниць своїх Challenger 2.

Після багатомісячних дискусій з союзниками канцлер Німеччини Олаф Шольц нарешті погодив передачу Україні Leopard. Їх, за даними ЗМІ, хочуть передати ЗСУ до 100 одиниць.

Услід США оголосили про передачу 31 танка Abrams. Пізніше в Пентагоні уточнили, що мова йде про модернізовані моделі озброєння, на їхню передачу знадобиться певний час.

Також французький президент Еммануель Макрон уже відкрито допустив передачу Україні танків Leclerc. Він доручив міністру оборони вивчити питання постачання танків в Україну.

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