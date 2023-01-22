Французький президент доручив військовому міністру вивчити питання постачання танків в Україну.

Президент Франції Еммануель Макрон не виключає можливість почати поставки основного бойового танка Leclerc Україні. Про це він заявив сьогодні в Парижі.

"Що стосується "Леклерків", я попросив міністра збройних сил попрацювати над цим. Ніщо не виключено, і це дійсно вітається колективно", – заявив Макрон.

При цьому французький лідер назвав три умови, за яких така поставка може здійснитися:

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передача Україні танків Leclerc не повинна спричинити ескалацію конфлікту;

поставка повинна стати "реальною і ефективною підтримкою" Україні;

передача танків Україні не повинна послабити обороноздатність самої Франції.

Поставка танків Leclerc Україні

Танки Leclerc вважаються одними з кращих на сьогоднішній день, але через їх малу кількість питання їх поставки в Україну серйозно ніколи не обговорювалося.

Досі Франція постачала Україні інші види зброї – артилерія, системи ППО, бронетранспортери тощо.

На початку січня Макрон вперше пообіцяв надати Україні бойові машини AMX - 10 RC, які іноді класифікують як легкі, або колісні танки.

Однак цього тижня ЗМІ повідомили, що Франція почала вивчати питання можливого постачання основних бойових танків Leclerc в Україну.

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