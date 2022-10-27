Поставити B61-12 в Європу раніше планували не раніше весни 2023 року, але терміни змістили на грудень цього року.

США прискорили розміщення на базах НАТО в Європі своїх модернізованих тактичних ядерних авіабомб B61-12, які замінять застарілі запаси.

Про це пише Politico, посилаючись на дипломатичну телеграму США та на два джерела.

Поставити B61-12 в Європу раніше планували не раніше весни 2023 року, але терміни змістили на грудень цього року.

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У документі йдеться, що в ході зустрічей 15 союзників по НАТО висловили стурбованість тим, що альянс "не повинен піддаватися на ядерний шантаж Путіна".

"Враховуючи зростаючий обсяг і масштаб ядерної риторики Росії, частина союзників запросила продовження консультацій в НАТО, щоб забезпечити постійну готовність і послідовний обмін повідомленнями", — додається в депеші.

У коментарі журналістам у Пентагоні пояснили, що модернізація B61 ведеться вже багато років і ніяк не пов'язана з останніми подіями в Україні.

B61 - характеристики авіаційної бомби США

B61 - це сімейство ядерних бомб, вперше розроблених на початку 1960-х років і спочатку продемонстрованих під час підземних ядерних випробувань у Неваді. Протягом десятиліть було розроблено десяток версій, і більшість з них відтоді застаріла.

Програма продовження життя B61-12 призначена для заміни кількох попередніх версій, включаючи близько 100 бомб, що зберігаються на авіабазах у Німеччині, Італії, Бельгії, Нідерландах та Туреччині.

Всі оновлення стосуються неядерних аспектів конструкції некерованої бомби і включають видалення парашута і установку нового хвостового комплекту, а також інші удосконалення для "значно більшої точності".

Ці модернізовані повітряні бомби можуть перевозити як американські бомбардувальники та винищувачі, так і літаки союзників, включаючи F-15, F-16, F-35 та Tornado.

Потужність вибуху самої боєголовки може бути збільшена або зменшена залежно від цілі, що робить її зброєю малої або середньої потужності.

Ядерний шантаж Росії

Ядерний шантаж Росії посилився після чергових військових поразок ЗС РФ на полі бою в Україні.

Задля цього Путін провів псевдорефердуми на окупованих територіях, щоби взяти їх під "ядерну парасольку". Проте хід війни це не змінило: ЗСУ продовжують деокуповувати захоплені Росією райони.

Чимало експертів вважають, що якщо РФ і застосує ядерну зброю, то це буде, хіба, застосування на тактичному рівні. Водночас радник президента США Джейк Салліван заявив, що США не потеплять будь-якого ядерного удару по Україні.

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