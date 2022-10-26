Цей сценарій у разі реалізації лише наблизить кінець самої Росії, вважають в українській розвідці.

Сценарій використання ядерної зброї Російською Федерацією в Україні є малоімовірним.

Про це повідомив речник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов в ефірі інформаційного телемарафону.

"Що стосується ядерної зброї, це зброя стримування і нею будуть бряцати. Путін буде бряцати нею максимально гучно, щоб його почули і звернули увагу. Але якщо уявити, що Путін наважується використати ядерну зброю, то це останній козир, якій він використає. А що далі? Україна припинить боротьбу? Ні. Світ стане краще ставитися до режиму Путіна та інших рашистів? Звичайно, ні. Це буде його фінал. Це малоімовірний сценарій і сценарій, який у разі реалізації лише наблизить кінець самої Росії", - сказав він.

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Ризик ядерної війни: ставлення українців

Кожен четвертий українець наразі вважає, що Росія може застосувати ядерну зброю проти України. Відповідні результати загальнонаціонального опитування, проведеного в умовах війни 8-9 жовтня, оприлюднила соціологічна група "Рейтинг".

Згідно з цими даними, дві третини українців все ж не вірять, що Росія може застосувати ядерну зброю проти України.

Також під час опитування виявилось, що 84% українців не вірять у можливість ядерного удару по країнах учасниках НАТО, можливість удару допускають 11% опитаних, 7% - не визначились.

Ядерний шантаж Росії

Ядерний шантаж Росії посилився після чергових військових поразок ЗС РФ на полі бою в Україні.

Задля цього Путін провів псевдорефердуми на окупованих територіях, щоби взяти їх під "ядерну парасольку". Проте хід війни це не змінило: ЗСУ продовжують деокуповувати захоплені Росією райони.

Чимало експертів вважають, що якщо РФ і застосує ядерну зброю, то це буде, хіба, застосування на тактичному рівні. Водночас радник президента США Джейк Салліван заявив, що США не потеплять будь-якого ядерного удару по Україні.

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