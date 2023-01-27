Йдеться про допомогу Україні, що дозволить збільшити мобільність військових на полі бою.

Уряд Бельгії ухвалив рішення про пакет оборонної підтримки для України, що підсилить нашу протиповітряну оборону, повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

"Сьогодні ж маємо вагому новину з Бельгії – країни, у якій розташовані керівні структури Євросоюзу. Є рішення уряду Бельгії про пакет підтримки для нашої оборони. Те, що посилить ППО, те, що збільшить мобільність наших військових на полі бою. Я дякую за цю підтримку. Я дякую всім країнам, усім лідерам, які цього тижня своїми рішеннями довели, що російська агресія зазнає поразки", - сказав Зеленський.

Прем'єр-міністр Бельгії Олександр де Кро у Twitter зазначив, що це найбільший пакет допомоги від країни: "Україна має бути в змозі захистити себе від жорстокої російської агресії. Саме тому Бельгія посилює свою військову підтримку України, надаючи найбільший на сьогодні пакет допомоги. Україна переможе у цій війні. Наша безпека та наші цінності також перебувають під загрозою".

Відео дня

Уряд Бельгії ухвалив рішення про виділення пакета військової допомоги для України на суму 92 млн євро сьогодні, 27 січня.

Міністр оборони Бельгії Людевін Дедондер повідомила, що до пакету допомоги входять ракети для ППО, протитанкові ракети, кулемети, гранати, боєприпаси, та броньовані джипи. Вона зазначила, що частина з них закуплена в приватних компаніях.

Що ввійде до пакету - докладніше:

ракети AIM-120 AMRAAM для комплексів NASAMS;

неназвана кількість пускових установок для ЗРК Mistral;

80 бронеавтомобілів IVECO Lynx та 150 вантажівок Volvo;

стрілецька зброя.

Військова допомога від Заходу – ключове на сьогодні

Днями Німеччина після багатомісячних дебатів з союзниками схвалила поставку та реекспорт Україні бойових танків Leopard. Таким чином, Польща та інші європейські держави зможуть поставити українським військовим німецьку бронетехніку.

Услід за Німеччиною про передачу бойових танків – модернізовані Abrams – повідомив американський глава Джо Байден. Проте через складну логістику й обмежені запаси техніки поставки затримаються, за різними підрахунками, до кількох місяців.

Втім, президент України Володимир Зеленський наголосив, що ЗСУ треба до 500 танків для активного просування вперед.

Захід, своєю чергою, почав активне обговорення передачі Україні бойової авіації. У Парижі вже з обережністю допустили, що серед варіантів, зокрема, французькі винищувачі.

Сьогодні також стало відомо про передачу Німеччиною ракет до вже наявного у ЗСУ протиповітряного комплексу Iris-T.

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