За словами глави Міноборони Польщі, розміщення Patriot на заході України підвищило б безпеку поляків і українців.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що Німеччина відмовилася передавати обіцяні Варшаві системи протиповітряної оборони Patriot Україні.

Як Блащак зазначив у Twitter, він провів розмову з Міністерством оборони ФРН. За його словами, він "з розчаруванням ухвалив рішення відмовитись від підтримки України".

"Розміщення Patriot на заході України підвищило б безпеку поляків і українців", – зазначив Блащак.

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Міністр оборони додав, що його країна спільно з Німеччиною приступають до заходів із розміщення систем Patriot в Польщі і підключення їх до польської системи командування.

Передача Україні систем Patriot: що відомо

Після падіння ракети у польському селі Переводів під час атаки РФ по Україні у листопаді 2022 року Німеччина запропонувала Польщі передати їй системи ППО Patriot.

Пізніше польський міністр оборони Маріуш Блащак виступив з пропозицією розмістити установки на території України. Він зазначив, що передача комплексів допоможе захистити Україну від подальших жертв і знеструмлень в результаті російських обстрілів.

Крім того, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький підтримав ідею передати Україні німецькі зенітні ракетні комплекси Patriot для захисту польсько-українського прикордоння.

На початку грудня 2022 року стало відомо, що Німеччина хоче передати Польщі 8 одиниць ППО Patriot. Тоді польський міністр оборони Маріуш Блащак знову закликав Берлін дозволити розташувати їх в Україні.

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