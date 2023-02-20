Німецька Rheinmetall "подвоїла потужності, а в деяких секторах навіть потроїла їх", запевняють в компанії.

Найбільший німецький виробник озброєнь Rheinmetall очікує, що першу партію боєприпасів для зенітних комплексів Gepard буде доставлено в Україну до липня.

Як пише CNN, генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер заявив про це на спільній з Міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом зустрічі з журналістами після відвідування заводу з виробництва танків в Унтерлюсі на заході країни.

У відповідь на заклик Пісторіуса до виробників зброї збільшити виробництво боєприпасів Паппергер сказав, що його компанія "подвоїла потужності, а в деяких секторах навіть потроїла їх".

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"У збройовому виробництві склад заповнений, ми працюємо на повну котушку і [якщо будуть укладені контракти] ще можемо збільшити потужність за одну зміну", — сказав він.

Напередодні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що запасів боєприпасів для САУ Gepard в його країні "маэ вистачити до літа". 14 лютого стало відомо, що Німеччина вирішила відновити виробництво боєприпасів для зенітних установок Gepard, які раніше були передані Україні. Повідомлялося, що вже укладено урядовий контракт зі збройовою корпорацією Rheinmetall.

Німецькі Gepard в Україні

Gepard - німецька зенітна самохідна установка, призначена для прикриття С сухопутних військ і знищення повітряних і наземних/надводних цілей на дальності до 4500 метрів. Перші такі установки Україна отримала у липні 2022 року, вони виявилися досить ефективними для знищення дронів-камікадзе, ракет та інших повітряних цілей, що використовуються росіянами проти України.

Проблемою стала нестача боєприпасів для цієї зброї. Палиці в колеса вставила Швейцарія, яка є основним їх виробником. Країна не тільки не продає Україні свою зброю і боєприпаси, а й забороняє реекспорт з інших країн. На тлі цього Німеччина вирішила переглянути свої ланцюги поставок зброї.

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