Раніше Швейцарія заборонила постачати Україні свої боєприпаси до цієї системи ППО.

Німеччина вирішила відновити виробництво боєприпасів для зенітних установок Gepard, які раніше були передані Україні. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, пише Reuters.

За його словами, вже укладено урядовий контракт зі збройовою корпорацією Rheinmetall.

"Ми швидко приступимо до власного виробництва боєприпасів Gepard в Rheinmetall. Я дуже радий, що ми змогли гарантувати поставку цієї важливої частини ППО", – сказав Пісторіус.

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Також голова німецького Міністерства оборони повідомив, що Україна отримає ще два зенітно-ракетних комплекси IRIS-T. при цьому він не уточнив строки поставок.

Проблема з боєприпасами для установки Gepard

Німецька самохідна зенітна установка Gepard являє собою зенітно-гарматний комплекс, що стріляє 35-мм снарядами. Перші такі машини були передані Україні у липні 2022 року.

Зенітка Gepard виявилася досить ефективною у боротьбі з іранськими дронами, які застосовує Росія, ракетами та іншими повітряними цілями.

Однак проблемою стали поставки боєприпасів для цієї зброї. Основний виробник боєприпасів до "Гепардів" - Швейцарія. Вона не тільки не продає Україні свою зброю, а й забороняє реекспорт з інших країн. У тому числі з Німеччини.

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