Він запевнив, що Німеччина продовжує підтримувати Україну.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв поставити Україні додаткові зенітні танки Gepard.

Таку заяву він зробив в ході спільної прес-конференції зі світовими фінансово-економічними організаціями, пише CNN. Також сьогодні він провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, в ході якої політики обговорили російські авіаудари по цивільній інфраструктурі, водо- та електропостачанню.

Шольц засудив триваючі обстріли і запевнив Україну в подальшій короткостроковій допомозі.

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"Президент України висловив подяку Німеччині за всебічну підтримку в грошовому вираженні, а також в плані поставок зброї, тому що артилерія і системи ППО, які ми надаємо, мають дуже істотний вплив на здатність України гарантувати свою цілісність і суверенітет", - сказав Шольц журналістам.

Він зазначив, що Німеччина продовжує підтримувати Україну, включаючи протиповітряну оборону і довгострокову реконструкцію.

Також канцлер зазначив, що німецька пропозиція своєї системи ППО Patriot для Польщі не була знята з обговорення.

Танки Gepard

Німецька зенітна самохідна артилерійська установка призначена для захисту бронетанкових колон на марші і стаціонарних об'єктів від атак з вертольотів і літаків на малих і надмалих висотах, в тому числі в умовах інтенсивної радіоелектронної протидії.

У середині листопада в посольстві Німеччини в Україні повідомляли, що країна вже поставила українській армії 30 таких установок.

За словами офіційного представника уряду Штеффена Хебестрейта, Німеччина надала Україні короткострокову фінансову допомогу для ремонту енергетичної інфраструктури в розмірі близько 56 мільйонів євро. Також країна постачає Україні понад 350 генераторів.

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