За словами Андрія Мельника, російський президент розуміє лише мову сили.

Росія і президент Володимир Путін розуміють лише мову сили. Ось чому потрібно поставити болісний ультиматум голові держави-агресора. Інакше припинити "енергетичний геноцид" українців не вдасться.

Такі висловлювання заступник міністра закордонних справ України та колишній посол у Німеччині Андрій Мельник адресував канцлеру ФРН Олафу Шольцу. Чиновник написав на особистій сторінці в Twitter: "Пан канцлер. Радий, що ви виступили із закликом до Путіна: "Закінчити цю війну". Але це лише слова. Росія розуміє тільки силу. Поставте Путіну ультиматум. З болючими наслідками. Зупиніть енергетичний геноцид українців. Зробіть це, будь ласка""

Шольц поки ніяк не прокоментував прохання Мельника. Нагадаємо, вчора канцлер ФРН публічно закликав Путіна закінчити війну в Україні. Він заявив: "Припини цю війну, виведи свої війська і розчисти шлях для переговорів про мир, який не може диктувати Україні Росія. Глава німецького уряду також додав, що "нікому не дозволено привласнювати чужу територію".

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Допомога Україні від Німеччини: остання інформація

Вчора, 19 листопада, в посольстві ФРН повідомили, що на озброєння ЗСУ надійшли 30 САУ Gepard. Вони добре показали себе в боротьбі з іранськими дронами-камікадзе і застосовуються для захисту об'єктів критичної інфраструктури.

У першій половині листопада Німеччина передала Україні нову партію озброєння. Вона включала 30 бронемашин Dingo, 18 розвідувальних безпілотників, п'ять тягачів-транспортерів M1070 Oshkosh і ракети для системи ППО Iris-T SLM.

Німеччина також доповнила список зброї, яка буде відправлена для ЗСУ в найближчому майбутньому. Серед нових пунктів є снаряди до РСЗВ MARS II, 17 захищених позашляховиків, 116 польових обігрівачів, 4 навантажувачі та інше.

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