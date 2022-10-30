Новий український посол у Берліні порівняв нинішні дії Німеччини зі "спорткаром, який їде автобаном зі швидкістю 30 кілометрів на годину".

Для боротьби з російською агресією Україні зараз потрібні основні бойові танки і далекобійна артилерія.

Про це сказав новий український посол у Німеччині Олексій Макеєв в інтерв'ю виданню Bild.

"Якщо ми збираємося відтіснити росіян, нам потрібні ці засоби. Ми неодноразово пояснювали це федеральному уряду Німеччини. Скажу своїми словами: я люблю німецьку дику природу, особливо леопардів і куниць", - сказав Макеєв, натякаючи на танки Leopard та БМП Marder (в перекладі на українську - куниця, - УНІАН).

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Український дипломат закликав німецький уряд швидше розглядати питання щодо постачання Україні необхідної їй зброї.

"Німеччина має прагнути, щоб Україна якнайшвидше виграла цю війну, щоб припинилася безглузді смерті й відновився мир. Для досягнення цієї мети нам потрібні сучасні основні бойові танки", - сказав Макеєв.

Він порівняв нинішні дії Німеччини зі "спорткаром, який їде автобаном зі швидкістю 30 кілометрів на годину".

"Замість того, щоб швидко надати те, що дійсно допомогло б нам у боротьбі з росіянами, нам тижнями пояснюють, чому наші вимоги не можуть бути задоволені ні за яких обставин. Так триває кілька тижнів або місяців, і врешті-решт Німеччина допомагає – але тільки тоді, коли стає майже надто пізно. Так було з бронетехнікою, з артилерією, з ракетними установками. Ви могли б зробити набагато більше, набагато швидше", - сказав посол України в Німеччині.

Зброя для України: допомога від Німеччини

Як повідомляв УНІАН, після початку повномасштабного вторгнення в лютому багато країн почали надавати Україні військову допомогу, зокрема зброю.

Наприклад, нещодавно Німеччина передала першу систему протиповітряної оборони IRIS-T, яка встигла продемонструвати "досить непогані" результати. Ще три одиниці німецьких систем ППО будуть відправлені найближчим часом. А 19 вересня Україна отримала від Німеччини РСЗВ Mars II та бронетранспортери Dingo. Також у ФРН анонсували відправку Україні ще чотирьох самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000 і боєприпасів для них.

Разом із тим, федеральний уряд протягом усіх цих місяців війни піддавався регулярній критиці як з боку німецьких ЗМІ, так і з боку їхніх опозиційних політиків і українських посадовців за надто повільні темпи військової допомоги.

І ось 22 жовтня канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав чергову причину, чому Берлін не поспішає передавати танки Україні. Він стверджує, що його уряд враховує позицію тих німецьких громадян, які виступають проти антиросійських санкцій і поставок зброї Києву.

Раніше Шольц пояснював, що Німеччина не відправляє Україні бойові танки, бо не хоче допустити "розширення масштабів війни".

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