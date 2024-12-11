Поставка має відбутися протягом грудня.

До кінця року Україна отримає від Німеччини ще одну зенітно-ракетну систему IRIS-T і додаткові пускові установки для ЗРК Patriot. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, який зараз перебуває в Німеччині.

За словами українського прем'єра, намір передати Україні додаткові системи ППО підтвердив під час VII Українсько-німецького економічного форуму в Берліні канцлер Олаф Шольф. Це вже буде шоста система IRIS-T, яку отримають Сили оборони.

Загалом же, за підрахунками Шмигаля, Німеччина надала Україні допомоги на 37 млрд євро, що є найбільшим показником серед усіх європейських держав.

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"Дякуємо за внесок у посилення безпеки нашої держави, це допоможе зберегти багато людських життів. Безпека — це вагомий фактор для стабільної роботи бізнесу й залучення інвестицій", - зауважжив український прем'єр.

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