Для запуску виробництва компанії необхідні державні контракти.

Німецька оборонна компанія MBDA планує відновити виробництво ракет Taurus, але для цього потрібне державне замовлення.

Про це оголосив очільник концерну Томас Готтшильд в інтерв’ю Augsburger Allgemeine. Виробництво можуть запустити після укладення контрактів.

"Виробнича лінія для Taurus, тестове обладнання та відповідні цехи залишилися. Ми могли б розпочати виробництво Taurus у будь-який час. Але для цього нам потрібне нове замовлення на цю зброю", - сказав Готтшильд.

За його словами, з боку уряду є "багато сигналів", але потрібні контракти. Готтшильд заявив, що концерн "має впевненість, що ці контракти будуть укладені".

Негайно розпочати виробництво неможливо, оскільки багатьом постачальникам також доведеться нарощувати виробництво. Він також зауважив, що військова промисловість потребує базового навантаження у виробництві, щоби бути в змозі підтримувати виробництво зброї.

"Тоді в надзвичайних ситуаціях, як-от зараз, ми зможемо дуже швидко збільшити виробництво", - пояснив Готтшильд.

Водночас він не став коментувати, чи постачатиме Німеччина ракети Taurus Україні, зауваживши, що це політичне рішення. Водночас він висловив упевненість, що такі ракети із дальністю польоту понад 500 кілометрів потрібні Україні для боротьби з логістичними ланцюжками ворога та ураження стратегічних цілей.

Готтшильд також повідомив про плани виробляти ракети для ЗРК Patriot. За його словами, кілька країн з ініціативи Німеччини об’єднали зусилля в цьому напрямку. MBDA уклала контракт з американською компанією Raytheon через спільне підприємство на виробництво до 1000 ракет в Шробенхаузені, Баварія. Контракт розрахований на 10 років. Перші ракети будуть поставлені протягом трьох років.

"З огляду на перебіг війни в Україні ми зрозуміємо, що нам потрібні і високі технології, і масштабність, особливо коли йдеться про боєприпаси", - констатував Готтшильд.

Чи отримає Україна Taurus?

Офіційний Київ давно подав запит Німеччині про ракети Taurus, однак Бундестаг зволікає з наданням далекобійної зброї. Дискусії про ці ракети українці чують не перший місяць.

Днями глава МЗС Польщі Радослав Сікорський акцентував, що ЗСУ серйозно допомогли б Taurus. Ця ракета може стріляти на 500 кілометрів і матиме "значний вплив на здатність України захистити себе", говорив чиновник. Водночас Сікорський дорікнув Німеччині в нерішучості. Він вважає, що країна не повинна довго думати, адже Taurus здатні відсунути РФ далеко по лінії фронту.

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