Керівник МЗС Польщі звинуватив владу Німеччини в нерішучості під час постачання в зону бойових дій нових систем озброєння.

Україні під час повномасштабної війни проти росіян серйозно допоможуть німецькі крилаті ракети Taurus, які мають велику дальність.

Така ракетна зброя значно посилить українську державу, розповів глава Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв'ю DPA, пише BR24. За його словами, постачання ракет Taurus з дальністю дії 500 кілометрів матиме "значний вплив на здатність України захистити себе".

"Завдяки крилатим ракетам інших країн українці вже переконали росіян перемістити свої бази матеріально-технічного постачання, такі як склади боєприпасів, далеко за лінію фронту", - заявив чиновник. Сікорський вважає, що "німецькі ракети змусять їх (окупантів, - Ред.) відійти ще далі". Водночас очільник МЗС звинуватив німецьку владу в нерішучості під час постачання на фронт нових систем озброєння.

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У центрі уваги Taurus - ракета, яку Україна попросила у Німеччини

Українська сторона ще наприкінці травня минулого року офіційно запросила у влади Німеччини передачу крилатих ракет Taurus.

Відтоді йдуть дискусії навколо питання передачі Києву цього озброєння. Канцлер Німеччини Олаф Шольц у березні 2024 року говорив, що його країна не передасть такі ракети Україні, оскільки українська армія нібито не зможе використовувати їх без залучення німецьких солдатів, а це "червона лінія", яку він перетинати не хоче.

За словами головного редактора Defense Express Олега Каткова, ракети Taurus Україні жодних додаткових вигод не дадуть у порівнянні з уже переданими Києву англо-французькими Storm Shadow/SCALP, оскільки це паралельні розробки.

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