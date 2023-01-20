Українських воїнів хочуть також озброїти.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що Варшава продовжує підтримувати Україну. Зокрема Польща планує навчити танкову бригаду Збройних сил України у рамках нового пакета підтримки.

"У рамках нового пакету підтримки для України я представив нашу польську підтримку, яка полягає в тому, що до кінця березня ми зможемо як озброїти, так і навчити українських солдатів", - написав він у Twitter.

За словами Блащак, замість переданих Україні танків Т-72 та бойових машин піхоти, армія Польщі отримає корейські танки К-2 та гаубиці К-9. Крім того, полякам передадуть танки Abrams та реактивної артилерії HIMARS.

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Як раніше повідомляв УНІАН, Варшава забронювала Україні цілу роту німецьких танків, але без дозволу Німеччини передати їх Україні не може. Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький розраховує на поставку Україні не менше 100 бойових танків. Пізніше Моравецький заявив, що Варшава може відправити свої танки незалежно від того, отримає вона дозвіл від Німеччини чи ні.

У четвер, 19 січня, дев'ять країн пообіцяли надавати Україні безпрецедентну оборонну підтримку для її успіху у відбитті російської агресії та вигнання російських військ з окупованих територій. Про це йдеться у спільній заяві міністрів оборони Естонії, Великої Британії, Польщі, Латвії, Литви і представників Данії, Чехії, Нідерландів і Словаччини, яка отримала назву "Талліннські зобов'язання".

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