Сьогодні стало відомо, що цю посаду може зайняти Борис Пісторіус. Його попередниця Крістіна Ламбрехт звільнилася на тлі критики позиції Німеччини про постачання танків Leopard-2 Києву.

Можливий новий глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус поставить в пріоритет питання про постачання німецьких танків Leopard-2 Україні.

Як зазначив віце-канцлер, міністр економіки Німеччини Роберт Хабек, до конкретики в цьому питанні Бундесвер прийде після офіційного призначення нового глави, пише Reuters.

"Коли буде оголошено Міністра оборони, це перше питання, яке має бути вирішене конкретно", - сказав він.

Видання пише, що позиція Німеччини з приводу поставок танків Україні все ще вельми хитка: Берлін побоюється, що такий жест може викликати військову ескалацію з боку Росії.

У той же час багато представників країн НАТО ставляться до подібної причини скептично на тлі очевидних ознак, що Кремль все ще має намір вести війну в Україні.

Дискусії про постачання Leopard-2 Україні

В Офісі президента України кажуть, що німецькі танки Leopard-2 можуть передати Україні за підсумками рішень засідання "Рамштайн-8". Однак на цей час з цього питання йдуть серйозні суперечки.

Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав Німеччину переглянути підхід до танкового питання й дозволити іншим державам постачати бойові машини Leopard-2 Україні.

Однак спікер уряду Німеччини Крістіане Хофман заявила 14 січня, що ФРН ще не отримувала офіційного запиту на відправку танків Україні.

Тим часом Польща готова поставити "роту" танків німецького виробництва, але все ще чекає схвалення з боку Німеччини.

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