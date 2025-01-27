Експерти пояснили, які типи озброєння Україна може отримати від Ізраїлю.

Ізраїль донедавна дотримувався "нейтралітету" в питанні військової допомоги Україні - не передаючи, не продаючи і блокуючи реекспорт зброї з інших країн. Однак "цілком можливо", що відбулися якісь певні зміни, пише Defense Express.

Про це можна судити за зафіксованими рейсами американських військово-транспортних літаків. OSINTdefender в X (Twitter) уточнює, що впродовж минулого тижня кілька військово-транспортних літаків ВПС США вирушило з авіабази Рамштайн у Німеччині до авіабази Хацерім на півдні Ізраїлю, а потім до польського аеропорту Жешув, що є основним логістичним хабом для передання озброєння союзників Україні.

Повідомляється, що ще однією деталлю в цьому питанні може слугувати ініціатива на урядовому рівні в Ізраїлі, що існує з осені 2024 року і вимагає передати захоплену в ХАМАС і Хезболли зброю Україні.

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Експерти підкреслюють, що це рішення може бути вельми "прагматичним", оскільки замість цього Ізраїль міг витрачати кошти на утилізацію цієї зброї, а замість цього країна "мститься" Росії, яка передавала озброєння терористам.

"Тому що Кремль на офіційному рівні залюбки приймав лідерів Хезболли, а також офіційно має стратегічним союзником Іран, який має на меті знищення Ізраїлю", - йдеться в матеріалі. При цьому в арсеналі Хезболли та ХАМАС переважає саме російська та іранська зброя.

Під час операції на півдні Лівану "як трофей" було взято понад 85 тисяч одиниць озброєння, військового спорядження і ракет Хезболли, включно з РСЗВ (пікапи із зенітними ракетами або великокаліберними кулеметами), гранатометами, протитанковими комплексами, мінометами тощо.

Крім того, йдеться про те, що Ізраїль взяв таку кількість трофейного озброєння, що навіть розглядав можливість створення підрозділів, які будуть озброєні російським ПТРК "Корнет" та іранськими протитанковими комплексами Almas.

Інші новини, пов'язані з Ізраїлем

Раніше УНІАН повідомляв, що Ізраїль розпочав військову операцію на Західному березі річки Йордан. "Це ще один крок до досягнення мети, яку ми ставимо, - зміцнення безпеки в Іудеї та Самарії", - заявив Беньямін Нетаньяху.

Крім того, Трамп зняв заборону Байдена на 2000-фунтові бомби для Ізраїлю. 1800 бомб MK-84 зараз перебувають у США на зберіганні. Вони будуть відправлені в Ізраїль протягом найближчих днів.

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