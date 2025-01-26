Трамп зняв заборону Байдена на 2000-фунтові бомби для Ізраїлю

У Байдена були занепокоєні, що використання 2000-фунтових бомб у густонаселених районах Гази може призвести до жертв серед мирного населення.

Адміністрація Дональда Трампа доручила Пентагону зняти заборону, яка раніше була введена адміністрацією Джо Байдена щодо постачання Ізраїлю 2000-фунтових бомб. Про це пише Axios з посиланням на трьох ізраїльських посадовців.

Рішення Байдена призупинити постачання партії 2000-фунтових бомб у травні минулого року спричинило одну з найсерйозніших криз у відносинах США та Ізраїлю під час 15-місячного конфлікту в Газі.

За словами ізраїльського чиновника, Пентагон повідомив уряд Ізраїлю про зняття заборони минулої п’ятниці. Офіційні джерела стверджують, що 1800 бомб MK-84, які наразі перебувають у США на зберіганні, будуть відправлені до Ізраїлю найближчими днями.

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"Багато речей, які були замовлені та оплачені Ізраїлем, але не надіслані Байденом, зараз у дорозі!", - написав Трамп у суботу на платформі Truth Social.

Призупинення постачання, яке Байден запровадив як знак протесту проти дій Ізраїлю в Рафасі, стало політичним символом і використовувалося прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху для мобілізації підтримки серед республіканців у США.

Адміністрація Байдена висловлювала занепокоєння, що використання 2000-фунтових бомб у густонаселених районах Гази може призвести до значних жертв серед мирного населення.

Нетаньяху та його прихильники у США використали це рішення, щоб неправдиво заявити про "ембарго на постачання зброї" з боку США щодо Ізраїлю.

Цей крок Байдена також викликав значну критику з боку американської єврейської громади, більшість якої підтримує Демократичну партію. Водночас рішення не зменшило критики з боку прогресивних прихильників Байдена через його підтримку Ізраїлю.

Посол Ізраїлю в США Майк Герцог, який залишив свою посаду, тиждень тому заявив Axios, що очікує на передачу бомб адміністрацією Трампа.

"Ми вважаємо, що Трамп збирається випустити на початку свого терміну боєприпаси, які досі не були випущені адміністрацією Байдена", - сказав Герцог в інтерв’ю минулої п’ятниці.

Інші новини про Трампа

Раніше ЗМІ повідомляли, що Трамп висловив зацікавленість у поїздці до Китаю в перші 100 днів свого перебування на посаді. За словами наближених до Трампа людей, він також обговорював із радниками можливу поїздку до Індії.

Також після своєї інавгурації 20 січня Трамп заявив журналістам, що планує зустрітися з Путіним після того, як буде організовано переговори. Водночас, за його словами, "процес уже триває".

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