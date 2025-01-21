Ймовірно, військова операція триватиме кілька днів.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу оголосив широкомасштабну військову операцію "Залізна стіна" в Дженіні - місті на Західному березі річки Йордан, що перебуває в Палестинській автономії. Про це йдеться в його заяві у мережі Х.

Він зазначив, що "операцію з викорінення тероризму в Дженіні" проводять ЦАХАЛ (Армія оборони Ізраїлю), ШАБАК (Загальна служба безпеки) і поліція.

"Це ще один крок до досягнення мети, яку ми ставимо, – зміцнення безпеки в Юдеї та Самарії", - написав Нетаньягу.

Відео дня

Він додав, що Ізраїль "систематично й рішуче діє проти іранської осі, куди б вона не простягала свої руки - у Газі, Лівані, Сирії, Ємені, Юдеї та Самарії".

За інформацією видання The Times of Israel, "воєнна операція, ймовірно, триватиме кілька днів".

Війна Ізраїлю проти тероризму: останні новини

Як повідомляв раніше УНІАН, 19 січня Ізраїль оголосив про початок припинення вогню в секторі Гази. Воно відбулося після того, як ХАМАС передав список заручників, які мають бути звільнені.

Цього ж дня бойовики ХАМАС передали перших трьох ізраїльських заручників Червоному Хресту. Це були три жінки. Загалом угода, яка була укладена між Ізраїлем та ХАМАС, передбачала звільнення 33 з 98 ізраїльських та іноземних заручників.

Показали відео, на якому можна побачити, на що перетворилася Газа за останні 15 місяців війни. Моторошні кадри демонструють зрівняні з землею будівлі. Подекуди можна побачити каркаси будівель.

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