Вже понад два місяці США попереджають, що Китай розглядає питання постачання зброї агресору.

Українська розвідка не має інформації про будь-які постачання китайської зброї до Росії. Про це представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив в ефірі телемарафону.

За його словами, українська розвідка перевіряє повідомлення про постачання гвинтівок і бронежилетів з Китаю в Росію, але поки такі факти не підтверджені.

При цьому достовірно відомо, що Росія купує в Китаї на відкритих торгових майданчиках цивільні дрони та інші товари цивільного призначення, які можна використовувати у військових цілях. Однак це не є міждержавною допомогою.

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"Про зброю поки мова не йде і такі факти не зафіксовані", – заявив Юсов.

Поставки китайської зброї в Росію - що відомо

Протягом останніх двох місяців американські офіційні особи висловлюють стурбованість можливими поставками китайської зброї в Росію. При цьому західна преса пише, що Китай, ймовірно, вже міг почати обмежені поставки стрілецької зброї та амуніції для солдатів.

За деякими даними, Китай також поставив Росії певну кількість боєприпасів. Однак ця інформація поки виглядає дуже ненадійною, і не цілком ясно, чи був постачальником саме Китай.

Тим часом директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик висловив думку, що Китай зацікавлений в тому, щоб війна в Україні тривала, як можна довше.

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