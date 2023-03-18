Незрозуміло, чи вони були поставлені Китаєм.

Сполучені Штати Америки нібито підтвердили факти використання китайських боєприпасів на полях битв в Україні і підозрюють, що їх випускали росіяни, пише японське видання Kyodo News з посиланням на джерела в уряді США.

За інформацією джерел в адміністрації США, походження боєприпасів наразі є невідомим - незрозуміло, чи вони були поставлені Китаєм.

Джерела не розголошують, які саме боєприпаси були знайдені, але стверджують, що вони були вироблені в Китаї – це встановили після аналізу їх складу та інших факторів.

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Якщо факт постачання Пекіном боєприпасів для загарбницької війни, яку веде Росія, підтвердиться, це може ще більше розпалити напруженість між США та Китаєм. Раніше цього тижня Байден заявив, що розраховує незабаром поговорити з Сі, не уточнюючи подробиць. Під час попередніх переговорів із Сі президент США попередив китайського лідера про серйозні наслідки для Китаю в разі надання військової підтримки Росії.

Джерела Kyodo кажуть, що Вашингтон "пильний і продовжує уважно стежити" за ситуацією та готовий вжити заходів.

Допомога Росії від Китаю - що відомо

Китай уникає називати війну в Україні "війною" і дедалі частіше намагається представити себе як нейтрального посередника між Москвою та Києвом. Ці зусилля не викликали жвавої реакції Заходу. Приміром, в Єврокомісії вважають, що Китай не може бути посередником у переговорах, оскільки країна очевидно обрала сторону, і це не Україна.

З’являлися численні свідчення того, що Пекін надавав росіянам нелетальну допомогу. А видання Politico стверджувало, що в червні-грудні 2022 року китайські компанії відправили росіянам 1000 штурмових гвинтівок, запчастини для безпілотників та інше обладнання, яке може використовуватися у військових цілях. Офіційні особи США також заявляли, що Вашингтон володіє розвідданими, які вказують на те, що Пекін розглядає можливість відправлення зброї та боєприпасів до Росії.

Китай неодноразово заперечував будь-які наміри постачати Росії озброєння і натомість звинувачував США – через надання американськими партнерами зброї Україні для захисту від російського агресора.

Видання The Wall Street Journal інформувало, що лідер КНР планує вперше з початку повномашстабної війни поговорити з президентом України Володимиром Зеленським. Ймовірно, розмова відбудеться після візиту до Москви для зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним наступного тижня.

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