Раніше уряд країни затвердив рішення щодо передачі Києву танків Leoprd 2, проте точну їхню кількість там не назвали.

Прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта допустив можливість передачі Україні винищувачів F-16 після позитивного рішення Лісабона щодо надання Києву німецьких танків Leoprd 2.

Як зазначив глава португальського уряду в коментарі CNN, у його країни немає "червоних ліній" в цьому питанні. Про це він заявив перед самітом ЄС.

"Це не червона лінія", - сказав Кошта.

Він уточнив, що офіційно на озброєнні Португалії є 27 винищувачів F-16 AM. Однак на пряме запитання журналістів щодо передачі літальних апаратів Києву, він відповів неоднозначно, згадавши про зобов'язання країни перед НАТО.

"Це та сфера, де ми просто не маємо можливості (допомогти Україні), враховуючи, що всі кошти, які у нас є, спрямовані на місії, без яких ми не можемо обійтися", - сказав він.

Передача винищувачів F-16 Україні

За словами військових експертів, західні винищувачі F-16, в комплексі з протиракетними системами Patriot SAMP/T (Mamba), можуть збивати російські надзвукові ракети С-300 та С-400.

Наразі через масові ракетні удари військ РФ українські офіційні особи активно закликають партнерів передати Україні винищувачі для захисту неба якомога швидше.

Напередодні президент України Володимир Зеленський особисто приїхав до Великої Британії для того, щоб зробити це питання центральним для світової спільноти. Він подарував депутатам шолом українського пілота з підписом: "У нас є свобода - дайте нам, будь ласка, крила, щоб її захистити".

На тлі цього стало відомо, що Великобританія хоче якомога швидше розпочати підготовку українських льотчиків-винищувачів.

Вас також можуть зацікавити новини: