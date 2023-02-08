Україні потрібні винищувачі, штурмова авіація та ударні гелікоптери Україні необхідні для ведення ефетивної війни.

В Офісі президента вважають, що партнери ухвалять рішення про постачання Україні літаків впродовж наступних кількох тижнів.

Як заявив радник голови ОП Михайло Подоляк в ефірі телемарафону, винищувачі, штурмова авіація та ударні гелікоптери Україні необхідні для ведення ефетивної війни.

"Авіація – це один з ключових елементів. Сьогодні залишився єдиний інструмент, якого в нас ще немає, який вкрай потрібний, щоб дозакрити небо, – цивільне населення, перш за все – це винищувачі. І потрібна штурмова авіація чи ударні гелікоптери такі, як Apachi, щоб прикривати наші штурмові бригади", – зазначив Подоляк.

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Радник Єрмака впевнений, що позитивне рішення щодо бойових літаків для України ухвалять за лічені тижні.

"Мені видається, що це вже абсолютно активна опція на столі переговорів. І президент вже про це говорить на різних рівнях і публічно, і непублічно. Я думаю, що термін – це тижні", – сказав Подоляк.

Літаки для України

Сьогодні, 8 лютого, президент Володимир Зеленський полетів у Велику Британії. Частиною його програми були перемовини про постачання Україні винищувачів.

У своїй промові в британському парламенті Зеленський звернувся до світової спільноти з проханням передати Україні сучасні винищувачі, як подяку президент подарував депутатам шолом українського пілота з підписом: "У нас є свобода - дайте нам, будь ласка, крила, щоб її захистити".

Після переговорів із Зеленським прем'єр Великої Британії Ріші Сунак зазначив, що літаки були частиною розмови. Також він додав, що "все можливо", коли йдеться про військову допомогу ЗСУ. "Ми підкріпили цю риторику діями", - наголосив британський прем'єр.

За інформацією ЗМІ, український президент Володимир Зеленський після візиту Великої Британії відвідає Париж. Там він зустрінеться із Макроном та Шольцом. Закордонне турне Зеленського проходить на тлі дискусій між країнами Заходу щодо перспектив передачі Україні сучасних винищувачів.

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