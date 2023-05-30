Всього Україні потрібно 120 сучасних винищувачів.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що бачить можливість отримання від партнерів винищувачів Eurofighter Typhoon.

"Якби Велика Британія та Німеччина об'єднали свої можливості з постачання винищувачів Eurofighter, це було би важливим кроком... Наші британські партнери готові запропонувати українцям курси навчання на винищувачах Eurofighter. А з нашими шведськими друзями ми обговорюємо, як розпочати навчання на літаках Saab Gripen", - сказав він інтерв'ю французькій газеті "Ouest France"

За його словами, наразі існує міжнародна "танкова коаліція", в якій основною моделлю є німецький Leopard 2, американські Abrams і британські Challenger. На його думку, може бути сформована "коаліція винищувачів" із базовою моделлю американського F-16, Eurofighter і шведськими Gripen. За оцінкою Міноборони, Україні потрібно близько 120 винищувачів.

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"Найбільшу частину повинні складати F-16, яких у світі налічується понад п'ять тисяч. Але Eurofighter і Gripen також допомогли б нам", - зазначив Резніков.

Винищувачі для України

Як раніше повідомляв УНІАН, п’ять країн працюють над забезпеченням України бойовими літаками - Велика Британія, США, Нідерланди, Бельгія та Данія. Пізніше стало відомо, що Португалія готова допомогти запчастинами та навчанням пілотів, а Німеччина розглядає інші можливості підтримки коаліції.

Українські пілоти почали самопідготовку до опанування винищувачів F-16 близько року тому. Льотчики покращували англійську, вивчали будову літака та читали книжки про F-16.

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