На авіабазі залишили мінімальну кількість авіації, частина літаків у розібраному вигляді.

На російському аеродромі "Енгельс-2", який двічі атакували невідомі дрони, з’явились захисні бар’єри та зменшилась кількість боєздатних літаків.

Як повідомляють "Схеми", про це свідчать супутникові знімки Planet Labs за 7 січня. Зокрема, супутники зафіксували, що росіяни прибрали кілька боєздатних бомбардувальників. Усього їх залишилось шість: чотири Ту-95 та два Ту-160.

У порівнянні зі знімками за 6 грудня 2022-го, таких бортів було близько двох десятків. Стратегічні бомбардувальники Ту-95 та Ту-160 Росія активно задіює для запусків ракет по Україні в повномасштабній війні.

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Станом на 7 січня на аеродромі також стоїть напіврозібраний Ту-95, транспортний літак моделі ІЛ-76 або ІЛ-78 та пасажирський літак Ту-154.

Вибухи на авіабазах РФ

На початку грудня минулого року на російських аеродромах у Саратовській і Рязанській областях прогриміли вибухи.

6 грудня невідомий безпілотник атакував аеродром у Курську, спровокувавши масштабне загоряння. У Росії звинуватили в атаці Україну.

Пізніше в "Енгельсі" командування вишикувало військовослужбовців у напис "Смерть нацистам".

Вже наприкінці місяця на аеродромі знову пролунали вибухи. У Міноборони Росії повідомили про загибель трьох військових.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що Росія почала ховати свої бомбардувальники.

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