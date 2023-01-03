Глава розвідки зазначив, що в Криму Україна може застосовувати будь-яку зброю.

В майбутньому удари по авіабазах на території Росії можуть стати більш глибокими.

Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю ABC News. Однак він не став підтверджувати причетність України до атак на російські авіабази.

На запитання журналістки про те, чи завдавала Україна ударів по російській авіабазі, він сказав, що зможе відповісти тільки після закінчення війни. "Атаки будуть все глибше і глибше", - додав він, зазначивши, що радий їх бачити.

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Також глава розвідки підкреслив, що Крим - це територія України, тому там може застосовуватися будь-яка зброя, яку Україна вважатиме за потрібне.

Вибухи на авіабазах РФ

Нагадаємо, що на початку грудня на російських аеродромах у Саратовській і Рязанській областях прогриміли вибухи.

6 грудня невідомий безпілотник атакував аеродром у Курську, спровокувавши масштабне загоряння. У Росії звинуватили в атаці Україну.

Пізніше в "Енгельсі" командування вишикувало військовослужбовців у напис "Смерть нацистам".

Вже наприкінці місяця на аеродромі знову пролунали вибухи. У Міноборони Росії повідомили про загибель трьох військових.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що Росія почала ховати свої бомбардувальники.

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