Росіяни влаштували "перформанс" для супутника, хоча учасників довелося шукати.

Росіяни вирішили "помститися" за удари по авіабазі в Енгельсі, влаштувавши перформанс для супутника. Втім, більшість російських військових відмовилися у цьому брати участь.

Як повідомляє СтратКом ЗСУ у Telegram, росіяни знали, коли над базою "Енгельс" пролетить супутник, тому вишикувалися на злітній смузі у формі надпису "Смерть нацистам", але є нюанс.

"По старій добрій радянській традиції перед даним дійством звичайно мала б бути репетиція. І ця репетиція була. І була вона не один раз. Чому? Все просто. Для першої репетиції виявилось замало особового складу, бо частина військовослужбовців відмовилась від тривалого перебування на злітній смузі побоюючись нанесення по ній удару. Тому бравим командирам прийшлось "виписувати" особовий склад із розташованої неподалік бази забезпечення, супроводжуючи довготривале шикування бравими "патриотическими речами", лякалками про "нацистов" і переможним "спічем" в кінці", - заявили у СтратКомі.

Відео дня

Під час "репетицій" особовий склад мерз на холодному вітрі при -5 градусів Цельсія. Як наголосили у СтратКомі, залишається тільки констатувати факт, що "шизофренія і любов до "сгноить личный состав на плацу", були є і залишаться приорітетними способами впливу на особовий склад".

Атаки на російські авіабази

В ніч на 5 грудня "бавовна" сталася під Рязанню та в Енгельсі. За словами росіян, аеродром, який розташований на відстані понад 800 км від України, атакували дрони.

У ЗСУ вже заявили, що ще "нічого не починали". Водночас представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов, коментуючи вибухи на російському військовому аеродромі Енгельс, наголосив, що за те, що відбувається на території Росії, відповідальність несе уряд країни-агресорки.

6 грудня парад "бавовни" продовжився - невідомий безпілотник атакував аеродром в Курську. Як повідомив губернатор Курської області Роман Старовойт, внаслідок атаки дрона загорівся нафтонакопичувач. Пожежу ліквідовують.

Крім того, аналітики Інституту вивчення війни припускають, що серію вибухів на стратегічних російських авіабазах в Енгельсі та під Рязанню влаштували українські сили.

Вас також можуть зацікавити новини: