Rheinmetall буде володіти 51% у новій компанії, а також візьме на себе управління.

Вже цього літа німецький концерн Rheinmetall спільно з "Укроборонпром" відкриє в Україні підприємство з виробництва зброї, повідомляє BILD з посиланням на прес-службу компанії. Спільне німецько-українське військове виробництво почне роботу вже в середині липня.

В першу чергу підприємство займеться ремонтом військової техніки, яка була поставлена ЗСУ з Німеччини. Надалі планується виробництво окремих видів продукції Rheinmetall на території України.

Як повідомляв УНІАН раніше, Rheinmetall буде володіти 51% у новій компанії, а також візьме на себе управління. Україна ж виграє від комплексної передачі технологій і короткострокових поставок військової техніки з Німеччини.

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Rheinmetall в Україні - що відомо про співпрацю

Кілька днів тому генеральний директор концерну Rheinmetall Армін Паппергер повідомив, що він прагнутиме до тіснішої співпраці з українськими компаніями.

При цьому він зазначав, що концерн готовий виробляти в Україні танки, системи ППО і боєприпаси.

Керівництво найбільшого німецького концерну Rheinmetall неодноразово висловлювало бажання не тільки постачати Україні зброю (наприклад, танки Panther), але й співпрацювати з українськими збройовими компаніями.

У березні 2023 року в компанії заявили, що підприємство, збудоване в Україні, могло б виробляти до 400 танків на рік.

Того ж місяця президент Володимир Зеленський зустрівся з делегацією Rheinmetall на чолі з Паппергером. Сторони тоді обговорили перспективи розвитку відносин держави з зброярами ФРН. Жодних подробиць зустрічі прес-служба президента не наводила.

Rheinmetall також відкрив центр технічного обслуговування української зброї в Румунії. А в травні концерн заявив про плани збільшити виробництво боєприпасів з метою допомоги Україні - до 600-700 тисяч снарядів на рік.

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