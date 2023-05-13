Співпраця включає в себе технічне обслуговування і ремонт бронетехніки, паралельно ведеться підготовка будівництва танків.

Німецький концерн Rheinmetall стає центральним постачальником місцевого обладнання в Україні.

Він створив спільне підприємство з українською державною компанією "Укроборонпром", як підтвердили Handelsblatt.

"Контракти підписані", - сказав генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер. Співпраця включає в себе технічне обслуговування і ремонт бронетехніки, паралельно ведеться підготовка будівництва танків.

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"Співпраця по танках - це тільки перший крок", - зазначили журналісти.

Rheinmetall буде володіти 51-відсотковою більшістю в новій компанії, а також візьме на себе управління компанією.

"Україна виграє від комплексної передачі технологій і короткострокових поставок військової техніки з Німеччини", - заявив Армін Паппергер.

Паппергер нещодавно був в Україні, щоб обговорити основи співпраці з президентом Володимиром Зеленським. В даний час Київ залежить від підтримки західних країн для проведення запланованого весняного наступу на російські війська.

Німецький концерн Rheinmetall в Україні - деталі

Раніше повідомлялося, що німецький концерн Rheinmetall готовий виробляти в Україні танки, системи ППО і боєприпаси, підтвердив глава концерну Армін Паппергер. Вже найближчими тижнями найбільша оборонна компанія Німеччини спробує укласти відповідні угоди.