Комплекс увійде у новий пакет військової допомоги від США на майже 2 мільярди доларів.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба вважає, що рішення Білого дому передати одну батарею далекобійного ЗРК Patriot уможливлює передачу цих систем і від інших західних партнерів.

Як зазначив міністр у Facebook, візит Зеленського до США став не тільки "подією номер один" в Америці, а й у світі: "Але цей візит не про символізм, а про конкретні рішення, які посилюють оборону України та допомагають бити окупантів".

"Україна невдовзі отримає першу батарею цих надсучасних комплексів (Patriot – ред.), а це абсолютно новий рівень захисту неба. Ще важливіше - це рішення президента Байдена відкриває двері для інших "Патріотів", - підкреслив Кулеба.

Patriot для України – що відомо

Під час поїздки Зеленського до Вашингтону американський президент Джо Байден підтвердив, що США передадуть Україні одну батарею далекобійного ЗРК Patriot для захисту неба.

Українських військових навчатимуть користуванню ЗРК у третіх країнах, це може зайняти "певний час", зауважив Байден.

Україна закликала партнерів передати американські комплекси ще у перші місяці повномасштабного вторгнення, однак Захід побоювався ескалації.

Восени польська влада на вищому рівні порушила питання передачі Patriot для України, коли Німеччина запропонувала ці ЗРК самій Варшаві.

Тоді Берлін відповідав, що ці комплекси є системою ППО членів НАТО, отже передачу мають узгоджувати усі країни Північноатлантичного альянсу.

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