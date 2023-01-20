Військові РФ заявили про нібито знищення першого американського танку М1 Abrams під Соледаром. Рашисти поширюють фейк про знищення Abrams за допомогою звичайного РПГ-18 "Муха".
Як зазначає Telegram-канал Центру протидії дезінформації, на озброєнні українського війська немає танків Abrams.
"Насправді це – примітивний фейк роспропаганди зі старим фото, що зроблено не в Україні. Окупантів не бентежить той факт, що Україні США поки що не передали жодного такого танку", - інформують в ЦПД.
Російським пропагандистам не вистачило кмітливості прибрати зелене дерево, яке помітно на задньому фоні світлини.
Популярні російські фейки
Нагадаємо, раніше у Міністерстві оборони України висміяли заяви Кремля щодо нібито знищення на фронті американських HIMARS.
Наприкінці грудня минулого року міністерство оборони РФ відзначилося новим фейком про "біолабораторії" в Україні.