Окупантам не вистачило кмітливості прибрати зелене дерево, яке помітно на задньому фоні світлини.

Військові РФ заявили про нібито знищення першого американського танку М1 Abrams під Соледаром. Рашисти поширюють фейк про знищення Abrams за допомогою звичайного РПГ-18 "Муха".

Як зазначає Telegram-канал Центру протидії дезінформації, на озброєнні українського війська немає танків Abrams.

"Насправді це – примітивний фейк роспропаганди зі старим фото, що зроблено не в Україні. Окупантів не бентежить той факт, що Україні США поки що не передали жодного такого танку", - інформують в ЦПД.

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Російським пропагандистам не вистачило кмітливості прибрати зелене дерево, яке помітно на задньому фоні світлини.

Популярні російські фейки

Нагадаємо, раніше у Міністерстві оборони України висміяли заяви Кремля щодо нібито знищення на фронті американських HIMARS.

Наприкінці грудня минулого року міністерство оборони РФ відзначилося новим фейком про "біолабораторії" в Україні.

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