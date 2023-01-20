Танк Abrams не перебуває на озброєнні ЗСУ / фото US Army

Військові РФ заявили про нібито знищення першого американського танку М1 Abrams під Соледаром. Рашисти поширюють фейк про знищення Abrams за допомогою звичайного РПГ-18 "Муха".

Як зазначає Telegram-канал Центру протидії дезінформації, на озброєнні українського війська немає танків Abrams.

"Насправді це – примітивний фейк роспропаганди зі старим фото, що зроблено не в Україні. Окупантів не бентежить той факт, що Україні США поки що не передали жодного такого танку", - інформують в ЦПД.

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Російським пропагандистам не вистачило кмітливості прибрати зелене дерево, яке помітно на задньому фоні світлини.

фото t.me/CenterCounteringDisinformation

Популярні російські фейки

Нагадаємо, раніше у Міністерстві оборони України висміяли заяви Кремля щодо нібито знищення на фронті американських HIMARS.

Наприкінці грудня минулого року міністерство оборони РФ відзначилося новим фейком про "біолабораторії" в Україні.

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